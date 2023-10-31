МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. OMV закупала в прошлом квартале у "Газпрома" в среднем 5,4 тераватт-часа (примерно 55,836 миллиона кубометров) газа в месяц для Австрии, что более чем в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, для поставок в Австрию и Германию, следует из отчетности этой австрийской компании. "Газпром" может удовлетворить спрос Китая в газе, заявил глава компании

"В третьем квартале 2023 года OMV покупала в среднем 5,4 тераватт-часа природного газа в месяц в рамках долгосрочного соглашения о поставках в Австрию. Неопределенность относительно будущих объемов поставок сохраняется и может привести к дальнейшим существенным потерям, в частности, в случае существенного отклонения фактических поставок от заявленных объемов", — говорится в документе.

В третьем квартале прошлого года OMV получала ежемесячно от "Газпрома" для поставок в Австрию и Германию суммарно 2,5 тераватт-часа газа (примерно 25,85 миллиона кубометров). В четвертом квартале того поставки чуть подросли, до 2,8 тераватт-часа (28,952 миллиона кубометров), но шли они только в Австрию.

При этом в первом квартале текущего года OMV покупала у "Газпрома" в среднем 4,8 тераватт-часа, или 49,6 миллиона кубометров газа для поставок в Австрию, во втором квартале — 4,9 тераватт-часа, или 50,666 миллиона кубометров.

В начале сентября прошлого года OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и выхода их из строя после аварии. В конце октября поставки газа из России выросли до 65%.

В начале февраля нового года OMV говорила, что не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, а поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100%. Позднее в текущем году компания неоднократно подчеркивала, что поставки продолжаются в полном объеме.