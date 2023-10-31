МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Пекин взаимодействует с Хельсинки в расследовании возможной роли шедшего под флагом Гонконга судна NewNew Polar Bear в аварии на газопроводе Balticconnector 8 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. В Финляндии хотят наладить Balticconnector за счет Евросоюза

"Мы начали дипломатические обсуждения с Китаем, и мы также начали сотрудничать с китайскими властями. И они пообещали, и они сказали, что хотят сотрудничать", — процитировал Reuters слова Орпо, который также заявил о необходимости получения "ясной картины" произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы.

Оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье, 8 октября, был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение магистрали.

10 октября норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ту ночь в районе газопровода.

Позднее финские пограничники обнаружили место утечки, а полиция предположила, что повреждения были нанесены умышленно.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.