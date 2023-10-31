КИШИНЕВ, 31 окт — ПРАЙМ. Гагаузская автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия, сообщила во вторник глава региона Евгения Гуцул.

Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения — один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (92 цента) без учета НДС.

"Этой зимой жители нашей автономии не останутся один на один с непомерно высокими тарифами на энергоресурсы… Теперь газ для жителей Гагаузии будет в разы дешевле: 10 леев (55 центов) за кубометр топлива. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания в свою очередь подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене", — рассказала Гуцул в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. При этом она не уточнила ни название турецкой компании, ни с какого числа вступит в силу новый тариф на газ.

Глава Гагаузии отметила, что обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночной, было ее предвыборным обещанием, которое сложно было выполнить, но ее команде это удалось. "Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь и нашему доброму соседу — Тараклийскому району и нашим друзьям из Оргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшие две недели удастся договориться о специальных тарифах на природных газ и в этих районах", — отметила она.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).