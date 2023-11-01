С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. "Ростех" и "Газпром" договорились о поставке семи газотурбинных энергоагрегатов для крупнейшего месторождения газа на Ямале, сообщил "Ростех". "Газпром" ждет предстоящую зиму в России такой же, как в прошлом году

"Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит в интересах "Газпрома" на Бованенковское месторождение на Ямале партию газотурбинных энергетических агрегатов", – говорится в сообщении Ростеха.

Уточняется, что оборудование суммарной мощностью 42 МВт будет снабжать электроэнергией объекты добычи — ОДК поставит семь газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ в следующем году.

По сообщению "Ростеха", агрегаты мощностью по 6 МВт разработаны и выпускаются предприятием "ОДК — Газовые турбины" с применением газотурбинных двигателей ГТД-6РМ производства компании "ОДК-Сатурн", а в период с 2006 по 2023 год было выпущено более 80 агрегатов суммарной мощностью 500 МВт.

Отличительная особенность и преимущество ГТА-6РМ – способность работать как на природном газе (в том числе попутном нефтяном), так и на дизельном топливе, говорится в сообщении. Помимо этого, ОДК обладает возможностью проводить полноразмерные заводские испытания ГТА-6РМ на базе завода-изготовителя перед отправкой агрегатов на объект заказчика. "Это значительно снижает сроки монтажа и пусконаладки оборудования", – подчёркивает "Ростех".