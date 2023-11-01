БЕЛГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Введение парламентом Болгарии акциза на транзит газа из России является незаконной попыткой срыва поставок из "Турецкого потока", но Европу спасет только российский газ, так как поставки сжиженного природного газа из США обеспечивают лишь 3% всего потребления, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич. Вместо России. Европа ухватилась за последний шанс на дешевый газ

Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".

Сербия ранее получала свыше 2 миллиардов кубометров газа в год по трубе через Украину и Венгрию. Теперь поставки осуществляются через газотранспортную систему Болгарии в специально построенный в Сербии газопровод протяженностью 402 километра. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через "Балканский поток" в Болгарии из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года.

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров.

"Ранее существовал проект "Южный поток", который должен был снабжать южную Европу и Балканский полуостров 63 миллиардами кубических метров газа в год. Весь этот объем должен был идти через Болгарию, что ей приносило бы 700-800 миллионов долларов в год доходов от транзита. Но Болгария,… которая должна слушаться большого хозяина, похоронила тот проект. Сейчас происходит такая же попытка погубить "Балканский" (в газотранспортной системе Болгарии — ред.) и "Турецкий поток". Это чистая политика, не имеет отношения к экономике", — заявил Вулетич в разговоре с агентством.

По его словам, в мировой практике парламент одного государства никогда не устанавливает акциз на транзит газа, он определяется в переговорах между странами, по территории которых проходит газопровод, и тех, кто поставляет и получает газ.

"То, что сделал парламент Болгарии, — нелегально. Они у себя могут делать все что вздумается и даже бомбу сбросить на трубу, как им хозяин прикажет, но это незаконное решение, которое может только навредить всем на трассе газопровода. Для Сербии это не должно напрямую означать подорожания газа, так как по договору с "Газпромом" мы на своей границе принимаем газ по определенной цене. Транзит до этого момента нас не касается, но, конечно, создаются сложности, в этом и цель. Речь идет не об атаке на Сербию, но по сути, о болгарской атаке на "Газпром", — указал глава Газовой ассоциации Сербии. "Неприятно". В Киеве поставили Фицо в один ряд с Орбаном

"На мировом рынке СПГ очень мало. США на 2023 год обещали Европе 15 миллиардов кубометров СПГ. Это всего 3% в годовом потреблении Европой газа. Вы не можете решить проблему снабжения с 3%, когда прервали поставки по "Северному потоку", через который шло 110-120 миллиардов кубометров в год. Все это политика и обман людей, потому что свободного СПГ на мировом рынке нет. Его крупнейшие производители — Катар и Австралия имеют долгосрочные договоры с Японией, Южной Кореей и КНР и 90% продают туда. Европу может спасти только русский газ", — подчеркнул собеседник агентства.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией в Сербией будет готов в первые недели ноября, что позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции.

Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода, согласно плану, составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров.