С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировой спрос на газ в течение ближайших 25 лет вырастет на 43%, при этом доля газа в мировом топливно-энергетическом балансе достигнет 26%, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума. Западный бизнес хочет вернуть российский газ, заявил Миллер

"В течение ближайших 25 лет мировой спрос на газ вырастет на 43%, при этом доля газа в топливно-энергетическом мировом балансе достигнет 26%, и это будет самая большая доля газа в топливно-энергетическом мировом балансе", — сказал он.

На такие результаты, по словам Миллера, будет влиять новая парадигма — природный газ в электрификации мирового конечного потребителя. "Формируется новый уклад, который предопределен тем, что требуется все больше электроэнергии, рост производства и спроса на электроэнергию опережает рост спроса на энергоресурсы в 1,5 раза", — привел данные Миллер.

Рост спроса на электроэнергию продиктован такими процессами, как цифровизация, работа с большими банками данных и искусственным интеллектом, отметил глава "Газпрома". "Доля газа в электроэнергетике в течение всего XXI века стабильно занимала 20% и постепенно все время потихонечку увеличивается", — добавил он.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.