С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировой спрос на газ в течение ближайших 25 лет вырастет на 43%, при этом доля газа в мировом топливно-энергетическом балансе достигнет 26%, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума.

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер

Западный бизнес хочет вернуть российский газ, заявил Миллер

"В течение ближайших 25 лет мировой спрос на газ вырастет на 43%, при этом доля газа в топливно-энергетическом мировом балансе достигнет 26%, и это будет самая большая доля газа в топливно-энергетическом мировом балансе", — сказал он.

На такие результаты, по словам Миллера, будет влиять новая парадигма — природный газ в электрификации мирового конечного потребителя. "Формируется новый уклад, который предопределен тем, что требуется все больше электроэнергии, рост производства и спроса на электроэнергию опережает рост спроса на энергоресурсы в 1,5 раза", — привел данные Миллер.

Рост спроса на электроэнергию продиктован такими процессами, как цифровизация, работа с большими банками данных и искусственным интеллектом, отметил глава "Газпрома". "Доля газа в электроэнергетике в течение всего XXI века стабильно занимала 20% и постепенно все время потихонечку увеличивается", — добавил он.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.