МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Газ — уникальный инструмент на пути к углеродной нейтральности, спрос на него будет расти, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе XII Петербургского международного газового форума. Миллер ожидает роста мирового спроса на газ в течение ближайших 25 лет

"Газ является источником движения к энергопереходу, другого нет… Это уникальный инструмент для движения к низкоуглеродной нейтральности и поэтому спрос (на него — ред.) исходя из этого фактора будет увеличиваться", — сказал министр.

При этом он отметил, что строить прогнозы в условиях высокой неопределенности очень сложно и поэтому фактор спроса на газ нужно "аккуратно учитывать". "Мы не должны ошибиться в тенденциях мировых и особенно тех стран, которые сегодня собираются наращивать производство энергии, сотрудничать с Россией, например, страны Африки", — подчеркнул он.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.