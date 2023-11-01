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Минэнерго назвало уникальный инструмент на пути к углеродной нейтральности
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Газ — уникальный инструмент на пути к углеродной нейтральности, спрос на него будет расти, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе XII Петербургского международного... ПРАЙМ, 01.11.2023
энергетика, новости, газ, россия, минэнерго рф, газ, углеводородная нейтральность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Газ — уникальный инструмент на пути к углеродной нейтральности, спрос на него будет расти, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе XII Петербургского международного газового форума.
"Газ является источником движения к энергопереходу, другого нет… Это уникальный инструмент для движения к низкоуглеродной нейтральности и поэтому спрос (на него — ред.) исходя из этого фактора будет увеличиваться", — сказал министр.
При этом он отметил, что строить прогнозы в условиях высокой неопределенности очень сложно и поэтому фактор спроса на газ нужно "аккуратно учитывать". "Мы не должны ошибиться в тенденциях мировых и особенно тех стран, которые сегодня собираются наращивать производство энергии, сотрудничать с Россией, например, страны Африки", — подчеркнул он.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.