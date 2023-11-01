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"Газпром" рассматривает маршрут газификации Астаны
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"Газпром" рассматривает маршрут газификации Астаны, он находится в совместной проработке, выполнен его технико-экономический анализ, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе... ПРАЙМ, 01.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, газпром, газификация, астана
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает маршрут газификации Астаны, он находится в совместной проработке, выполнен его технико-экономический анализ, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.
"Очень многие регионы Казахстана граничат непосредственно с регионами Российской Федерации. И, конечно же, экономически эффективно, выгодно посмотреть возможность газоснабжения и обеспечения газификации северных, северо-восточных районов Казахстана с территории России. И для этого рассматривать уже новые газотранспортные маршруты", — сказал Миллер.
"В частности, маршрут, который бы предполагал газификацию Астаны. Могу сказать, что такой маршрут в настоящее время у нас уже находится в совместной проработке, уже выполнен технико-экономический анализ", — добавил он.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.