С-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает маршрут газификации Астаны, он находится в совместной проработке, выполнен его технико-экономический анализ, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума. Миллер ожидает роста мирового спроса на газ в течение ближайших 25 лет

"Очень многие регионы Казахстана граничат непосредственно с регионами Российской Федерации. И, конечно же, экономически эффективно, выгодно посмотреть возможность газоснабжения и обеспечения газификации северных, северо-восточных районов Казахстана с территории России. И для этого рассматривать уже новые газотранспортные маршруты", — сказал Миллер.

"В частности, маршрут, который бы предполагал газификацию Астаны. Могу сказать, что такой маршрут в настоящее время у нас уже находится в совместной проработке, уже выполнен технико-экономический анализ", — добавил он.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.