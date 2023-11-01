С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. Турция ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по трейдингу газом на международный уровень, рассчитывает завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году, заявил министр энергетики страны Алпарлсан Байрактар. Трамп "раскрыл настоящего" лидера Турции

"Мы стараемся реформировать рынок газа через создание платформы для торговли газом, там проводятся сделки на ежедневной основе. Мы хотели бы развивать дальше эту компетенцию, усовершенствовать ее и выйти на международный уровень с этой инициативой, поэтому мы сейчас общаемся с "Газпромом" по этой платформе для трейдинга газом", — заявил Байрактар на Петербургском международном газовом форуме.

По его словам, конечная цель Турции — создание конкурентоспособной среды.

"Мы хотим создать электронную платформу. Я думаю, потребуется не очень много времени, может быть, год для создания механизма для торговли. Мы хотели бы создать возможность для участия нашего Финансового центра в Стамбуле в этой работе, хотели бы развивать компетенции для торговли минеральными ресурсами, также мы говорим о создании газового хаба в Финансовом центре", — заявил министр.

По его словам, данная инициатива — хороший стимул для трейдеров. "Если будем взаимодействовать с партнерами по этой линии, то я думаю, что мы можем завершить инициативу в 2024 году", — подчеркнул Байрактар. Миллер ожидает роста мирового спроса на газ в течение ближайших 25 лет

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее выразил надежду на то, что дорожная карта по газовому хабу в Турции будет подписана в ближайшее время, это позволит продвинуться в реализации проекта.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря — президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Байрактар в октябре посетил Российскую энергетическую неделю (РЭН) в Москве, где обсуждал проект с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Путин во время выступления на РЭН отметил, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.