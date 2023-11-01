2023-11-01T14:31:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20231101/842145327.html
Газпром рассматривает новые маршруты для поставок в Казахстан и Узбекистан
Газ
Новости
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ГАЗПРОМ РАССМАТРИВАЕТ НОВЫЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ И И ГАЗОПРОВОД БУХАРА-УРАЛ ДЛЯ РОСТА ПОСТАВОК В КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН — МИЛЛЕР Новость дополняется. ПРАЙМ, 01.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, газпром, казахстан, узбекистан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ РАССМАТРИВАЕТ НОВЫЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ И И ГАЗОПРОВОД БУХАРА-УРАЛ ДЛЯ РОСТА ПОСТАВОК В КАЗАХСТАН И УЗБЕКИСТАН — МИЛЛЕР
Новость дополняется.