2023-11-01T14:36:00+03:00

2023-11-01T14:45:55+03:00

2023-11-01T14:36:00+03:00

2023

https://1prime.ru/gas/20231101/842145463.html

Россия остается надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РОССИЯ САМА НЕ "ЗАКРЫВАЛА" ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ОСТАЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА ДАЖЕ В ЭТИХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 01.11.2023

энергетика, новости, газ

https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703825.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703825.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703824.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703824.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703812.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/84170/38/841703812.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60