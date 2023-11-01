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2023
https://1prime.ru/gas/20231101/842145463.html
Россия остается надежным поставщиком газа, заявил Шульгинов
Газ
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РОССИЯ САМА НЕ "ЗАКРЫВАЛА" ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ОСТАЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА ДАЖЕ В ЭТИХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 01.11.2023
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОССИЯ САМА НЕ "ЗАКРЫВАЛА" ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ОСТАЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА ДАЖЕ В ЭТИХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ — ШУЛЬГИНОВ
Новость дополняется