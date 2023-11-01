АЛМА-АТА, 1 ноя — ПРАЙМ. Казахстан планирует в 2024 году подписать с российской компанией "Газпром" договоры с горизонтом на 15 лет, заявил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр на XII Петербургском международном газовом форуме. Газпром рассматривает новые маршруты для поставок в Казахстан и Узбекистан

По словам Скляра, в рамках форума планируется подписание рамочного соглашения, в котором будут определены сроки заключения в следующем году конкретных договоров "с горизонтом на 15 лет".

"Это рамочное соглашение, в котором мы определим сроки в середине 2024 года, чтобы подписать конкретные договоры с перспективой, с горизонтом на 15 лет. И нам, и Российской Федерации нужна стабильность в данном вопросе. Мы не сможем развивать новые энергомощности и строить промышленные предприятия, которые будут использовать газ, без каких-то серьезных договоров", — пояснил он.

Также Скляр сообщил о намерении наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр. "Останавливаться на достигнутом мы не намерены. Будем наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр, и есть планы по дальнейшему развитию транзита через нашу страну и дальнейшему экспорту российского газа на другие рынки", — сказал первый заместитель премьер-министра Казахстана.

Седьмого октября президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия — Центр. Проект придаст мощный импульс промышленному развитию трех стран и укрепит энергобезопасность Центральной Азии, сказал тогда казахстанский лидер.