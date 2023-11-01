БРЮССЕЛЬ, 1 ноя — ПРАЙМ. Импорт газа в Евросоюз из России к концу 2023 года должен, по прогнозам, снизиться до 40-45 миллиардов кубометров, по сравнению со 155 миллиардами кубометров по итогам 2021 года, сообщила Еврокомиссия на заседании совместной с США рабочей группы по энергетике. Шульгинов назвал фактор, который приведет к снижению цен на газ в Европе

"Стороны (Еврокомиссия и США — ред.) обсудили, как ЕС отреагировал на российскую агрессию против Украины… ЕС резко сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет поэтапного отказа от импорта угля, сокращения импорта нефти на 90% и сокращения импорта газа со 155 миллиардов кубических метров в 2021 году до примерно 80 миллиардов кубических метров в 2022 году и, по ожиданиям, до 40-45 миллиардов кубических метров в 2023 году", — указывается в распространенном в среду заявлении ЕК по итогам прошедшего во вторник заседания рабочей группы.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.