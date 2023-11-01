2023-11-01T17:55:56+03:00
2023-11-01T17:55:56+03:00
2023-11-01T17:55:56+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231101/842148549.html
"Газпром" и Китай урегулировали строительство газопровода через реку Уссури
Газ
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"Газпром", Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная трубопроводная корпорация (PipeChina) подписали соглашение, регулирующее взаимодействие... ПРАЙМ, 01.11.2023
энергетика, новости, газ, россия, cnpc, pipechina, река уссури, газопровод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром", Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная трубопроводная корпорация (PipeChina) подписали соглашение, регулирующее взаимодействие сторон по вопросам проектирования и строительства трансграничного участка газопровода через реку Уссури, говорится в сообщении российской компании.
"Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума – 2023 "Газпром", Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная трубопроводная корпорация (PipeChina) подписали соглашение. Документ подписан в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера", — говорится в сообщении.
Соглашение регулирует взаимодействие сторон по вопросам проектирования и строительства трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе российского города Дальнереченск и китайского Хулиня, являющегося важным элементом проекта поставок газа из России в Китай по "дальневосточному" маршруту.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.