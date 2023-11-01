МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром", Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная трубопроводная корпорация (PipeChina) подписали соглашение, регулирующее взаимодействие сторон по вопросам проектирования и строительства трансграничного участка газопровода через реку Уссури, говорится в сообщении российской компании. В Китае спрогнозировали рост внутреннего спроса на природный газ

"Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума – 2023 "Газпром", Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская национальная трубопроводная корпорация (PipeChina) подписали соглашение. Документ подписан в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера", — говорится в сообщении.

Соглашение регулирует взаимодействие сторон по вопросам проектирования и строительства трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе российского города Дальнереченск и китайского Хулиня, являющегося важным элементом проекта поставок газа из России в Китай по "дальневосточному" маршруту.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.