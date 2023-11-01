КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии постановило, что поставщик газа должен будет ежегодно к 1 октября заполнять хранилища топливом, объем которого должен быть не меньше 15% от среднегодового потребления всех жителей республики, сообщила пресс-служба кабмина. В Китае спрогнозировали рост внутреннего спроса на природный газ

"Правительство одобрило поправки к закону о природном газе, согласно которым к 1 октября будут закупаться и храниться объемы газа, соответствующие уровню не менее 15% среднегодового потребления природного газа конечными потребителями в Молдавии, рассчитанных на основании данных потребления за последние пять лет", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

По данным Минэнерго, за последние пять лет Молдавия без учета Приднестровья потребляет порядка миллиарда кубометров газа в год. Соответственно, уровень запаса газа к 1 октября должен будет составлять около 150 миллионов кубометров газа. В этот объем также включены страховые запасы объемом 45,6 миллионов кубометров, предусмотренные на случай исключительных ситуаций. Новые правила начнут действовать со следующего года. Обязательство по хранению и закупке газа будет возложено на поставщика или трейдера.

Министерство энергетики рассчитывает, что это поможет смягчить ценовые шоки на природный газ, который закупается в летний период, когда цены, как правило, ниже, чтобы использовать топливо зимой.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).