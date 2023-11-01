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"Газпром" и Казахстан договорились развивать взаимодействие в газовой сфере
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"Газпром" и Казахстан договорились о развитии взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа, а также его геологоразведки и добычи, сообщила компания... ПРАЙМ, 01.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, газпром, казахстан, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" и Казахстан договорились о развитии взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа, а также его геологоразведки и добычи, сообщила компания.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в среду провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного газового форума – 2023.
"Алексей Миллер и Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи", – сказано в Telegram-канале "Газпрома".
Петербургский международный газовый форум проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 31 октября по 3 ноября.