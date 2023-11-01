МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" и Казахстан договорились о развитии взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа, а также его геологоразведки и добычи, сообщила компания. "Газпром" и Китай урегулировали строительство газопровода через реку Уссури

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в среду провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного газового форума – 2023.

"Алексей Миллер и Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи", – сказано в Telegram-канале "Газпрома".

Петербургский международный газовый форум проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 31 октября по 3 ноября.