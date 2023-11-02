КИШИНЕВ, 2 ноя — ПРАЙМ. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Додон рассказал о новой схеме Молдавии по закупке российского газа

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в конце октября заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия — по тарифу 10 леев (55 центов) за кубометр топлива.

"С целью диверсификации источников поставки газа на рынок Молдовы мы заключили долгосрочный контракт с турецкой компанией Zen Solar Enerji Sanayi Ticaret LLC. Благодаря этому контракту мы сможем гарантировать для потребителей газа в Молдове энергоресурс от европейских компаний по наиболее оптимальной цене. И эта цена будет ниже той цены, по которой сегодня газ реализуется потребителям в стране", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что было предложено и согласовано начать исполнение контракта в начале декабря. "Учитывая опыт наших партнеров в этой сфере и дорожную карту, согласованную с властями Гагаузии, мы хотим заверить жителей региона и государственные учреждения, что начиная с декабря они получат доступ к природному газу по конкурентоспособной и более привлекательной цене", — подчеркнули в компании.