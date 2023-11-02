МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости привязки к конкретным месторождениям, следует из опубликованного документа. Испания и Бельгия увеличили импорт СПГ из России

Ранее таким правом обладали только ОАО "Газпром" и компании с государственным участием более 50 процентов. Теперь же, юридическим лицам, имеющим право на экспорт СПГ, разрешено экспортировать его без привязки к участкам недр федерального значения, при условии, что более половины их капитала принадлежит лицам, имеющим право распоряжаться долей в капитале экспортеров СПГ.

Президент России также подписал закон, позволяющий экспортировать СПГ пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В рамках закона планируется увеличить экспорт СПГ до 100 миллионов тонн в год и использовать арктические маршруты для транспортировки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый закон предоставляет исключительное право на экспорт СПГ компаниям, которые имеют участки недр, расположенные в арктической зоне.

Согласно распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".