МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Страны Евросоюза в 2023 году могут импортировать порядка 45 миллиардов кубометров российского газа, что является верхней границей прогноза ЕС, такое мнение РИА Новости высказала директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Шульгинов назвал фактор, который приведет к снижению цен на газ в Европе

Импорт российского газа в Евросоюз к концу 2023 года должен, по прогнозам, снизиться до 40-45 миллиардов кубометров против 155 миллиардов кубометров по итогам 2021 года, сообщила Еврокомиссия в среду на заседании совместной с США рабочей группы по энергетике.

"По нашим оценкам, по итогам 2023 года поставки трубопроводного газа из РФ в ЕС составят 23 миллиарда кубометров (то есть почти двухразовое падение относительно показателей 2022 года). По СПГ также ожидается снижение поставок (16,2 миллиона тонн (около 22,4 миллиарда кубометров — ред.) в 2023 году против 17 миллионов тонн в 2022 году), однако с рыночными факторами это не связано, в этом году проводилось плановое техобслуживание на двух из трех технологических линиях "Ямала СПГ", – отметила Белова.

"Суммарно поставки российского голубого топлива в ЕС в 2023 году составят порядка 45 миллиардов кубометров, то есть по верхней границе ожиданий наших западных партнеров", – заключила она.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку". СПГ из России поставляется с "Ямала СПГ".