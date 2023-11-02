2023-11-02T17:13:19+03:00
2023-11-02T17:13:19+03:00
2023-11-02T17:13:19+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231102/842159741.html
Немецкие газовые хранилища почти полностью заполнены
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Общий уровень газа в хранилищах Германии на 2 ноября составил 99,65%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. "Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии... ПРАЙМ, 02.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 2 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень газа в хранилищах Германии на 2 ноября составил 99,65%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 99,65%", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент газоснабжение в Германии стабильно, безопасность поставок гарантирована. Сетевое агентство оценивает риск возникновения напряженной ситуации с газоснабжением при условиях обычной зимы как низкий.
При этом уточняется, что при очень холодной зиме риски могут возрасти, так как это приведет к резкому росту потребления газа. "Если прекратятся оставшиеся поставки российского газа в Юго-Восточную Европу, то в условиях дефицита эти страны придется снабжать через Германию. Поэтому экономичное потребление газа по-прежнему имеет большое значение", — добавил регулятор.