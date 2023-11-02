БЕРЛИН, 2 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень газа в хранилищах Германии на 2 ноября составил 99,65%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. В Молдавии назвали контракт на газ для Гагаузии незаконным

"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 99,65%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент газоснабжение в Германии стабильно, безопасность поставок гарантирована. Сетевое агентство оценивает риск возникновения напряженной ситуации с газоснабжением при условиях обычной зимы как низкий.

При этом уточняется, что при очень холодной зиме риски могут возрасти, так как это приведет к резкому росту потребления газа. "Если прекратятся оставшиеся поставки российского газа в Юго-Восточную Европу, то в условиях дефицита эти страны придется снабжать через Германию. Поэтому экономичное потребление газа по-прежнему имеет большое значение", — добавил регулятор.