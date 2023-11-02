МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов природного газа в стране на неделе 21-27 октября на 79 миллиардов кубических футов. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали, что запасы увеличились на 83 миллиардов кубических футов. Минэнерго США раскрыло информацию о запасах и добыче нефти за неделю

Таким образом, общий объем запасов природного газа в США теперь составляет 3,779 триллионов кубических футов, что на 293 миллиарда кубических футов больше, чем год назад, и на 205 миллиардов кубических футов превышает среднее 5-летнее значение, сообщили в Минэнерго США.