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2023
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Минэнерго США заявило об увеличении запасов природного газа
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Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов природного газа в стране на неделе 21-27 октября на 79 миллиардов кубических... ПРАЙМ, 02.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ, сша, спг, минэнерго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов природного газа в стране на неделе 21-27 октября на 79 миллиардов кубических футов. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали, что запасы увеличились на 83 миллиардов кубических футов.
Таким образом, общий объем запасов природного газа в США теперь составляет 3,779 триллионов кубических футов, что на 293 миллиарда кубических футов больше, чем год назад, и на 205 миллиардов кубических футов превышает среднее 5-летнее значение, сообщили в Минэнерго США.