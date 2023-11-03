2023-11-03T10:31:00+03:00
2023-11-03T11:19:22+03:00
2023-11-03T10:31:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231103/842165025.html
Польша полностью заполнила свои газовые хранилища
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Подземные хранилища природного газа в Польше заполнены полностью, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора, по состоянию на конец минувших... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ, польша, газ, хранилища газа
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/27/837562764.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/27/837562764.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/27/837562760.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/27/837562760.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/27/837562741.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/27/837562741.jpg
https://1prime.ru/gas/20230908/841694224.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше заполнены полностью, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 37326,5 ГВт.ч, что составляет 100% от всей мощности хранилищ. При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 20,3 ГВт.ч газа. Выкачка газа из хранилищ на протяжении суток составила 8,9 ГВт.ч.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа — "Санок", "Вежховице" и "Каверна".
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.