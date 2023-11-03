ВАРШАВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше заполнены полностью, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. Подземные хранилища газа в Европе почти заполнены

По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 37326,5 ГВт.ч, что составляет 100% от всей мощности хранилищ. При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 20,3 ГВт.ч газа. Выкачка газа из хранилищ на протяжении суток составила 8,9 ГВт.ч.

На территории Польши имеются три подземных хранилища газа — "Санок", "Вежховице" и "Каверна".

В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.