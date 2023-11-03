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2023
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Михельсон спрогнозировал объем рынка СПГ к 2030 году
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Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году достигнет 750-800 миллиардов кубометров, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "В силу своих... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, новости, газ, леонид михельсон, рынок, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году достигнет 750-800 миллиардов кубометров, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"В силу своих экологических характеристик и развитой инфраструктуры, потребление ожидается к 2030-му году, объем рынка СПГ достигнет порядка 750-800 миллиардов кубометров", — сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Веронского Еврайзийского экономического форума.