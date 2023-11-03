САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году достигнет 750-800 миллиардов кубометров, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Испания и Бельгия увеличили импорт СПГ из России

"В силу своих экологических характеристик и развитой инфраструктуры, потребление ожидается к 2030-му году, объем рынка СПГ достигнет порядка 750-800 миллиардов кубометров", — сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Веронского Еврайзийского экономического форума.