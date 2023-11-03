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2023
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Названы страны, которые смогут обеспечить глобальный спрос на СПГ
Газ
Новости
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Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны — Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Глобальный... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, новости, газ, спг, спрос, мир, леонид михельсон
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны — Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его могут только три ресурсные базы — Катар, Россия и Америка", — сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Евразийского экономического форума.
По его словам, более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе запасов этих стран.