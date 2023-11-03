САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны — Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Путин подписал закон об агрегаторах спроса на оптовом рынке электроэнергии

"Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его могут только три ресурсные базы — Катар, Россия и Америка", — сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Евразийского экономического форума.

По его словам, более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе запасов этих стран.