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Михельсон прокомментировал санкции США против "Арктик СПГ-2"
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Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, комментируя санкции США против проекта "Арктик СПГ-2", назвал их оценкой "нашего профессионализма". "Чем меньше проектов будет, тем выше будут... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, сша, арктик спг 2, американские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, комментируя санкции США против проекта "Арктик СПГ-2", назвал их оценкой "нашего профессионализма".
"Чем меньше проектов будет, тем выше будут цены. В двух словах: то, что против нас ввели санкции, — это оценка нашего профессионализма", — прокомментировал Михельсон в ходе Евразийского экономического форума санкции против проекта "Арктик СПГ-2".
Минфин США накануне включил проект "Арктик СПГ-2" в новый список санкций.