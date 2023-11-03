САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, комментируя санкции США против проекта "Арктик СПГ-2", назвал их оценкой "нашего профессионализма". Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

"Чем меньше проектов будет, тем выше будут цены. В двух словах: то, что против нас ввели санкции, — это оценка нашего профессионализма", — прокомментировал Михельсон в ходе Евразийского экономического форума санкции против проекта "Арктик СПГ-2".

Минфин США накануне включил проект "Арктик СПГ-2" в новый список санкций.