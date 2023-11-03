ТОКИО, 3 ноя — ПРАЙМ. Японская компания Mitsui изучит влияние санкций США против российского "Арктик СПГ 2" и намерено предпринимать дальнейшие шаги при сотрудничестве с заинтересованными сторонами, включая власти Японии, говорится в обнародованном заявлении компании. Михельсон прокомментировал санкции США против "Арктик СПГ-2"

"2 ноября (по американскому времени) Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США объявило, что "Арктик СПГ 2" был определен как "объект экономических санкций". Влияние введенных США санкций против "Арктик СПГ 2" будет изучаться в будущем, и необходимые меры будут приняты на основании прав и обязанностей J-Arc и нашей компании с учетом различных контрактов, включая договор об имуществе", — отмечается в документе.

В пресс-релизе также подчеркивается, что политика компании заключается в том, чтобы "следовать законам и нормативным положениям, включая санкции, вводимые международным сообществом".

"Мы будем реагировать соответствующим образом при сотрудничестве с заинтересованными сторонами, включая японское правительство", — говорится в заявлении.

Компания также сообщила, что пока не меняла своих финансовых прогнозов на текущий финансовый год, который завершится 31 марта 2024 года.

Накануне США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти". Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).