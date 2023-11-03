ВЕНА, 3 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень газа в хранилищах Австрии достиг 99,52%, сообщает официальный информационный портал об энергетической ситуации в Австрии министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики. Польша полностью заполнила свои газовые хранилища

Как следует из данных портала, на 1 ноября заполненность газохранилищ республики составляла 99,52%. Уточняется, что этот же показатель годом ранее был на уровне 93,1%.

Отмечается также, что доля импорта газа из России в августе текущего года составляла 43%. Портал поясняет, что показатель от месяца к месяцу может варьироваться. Так, например, в июле доля импорта российского газа составляла 66%, в июне — 60%, в мае — 52%, в апреле — 64%, в марте — 74%. При этом на февраль 2022 года его доля была на уровне 79%.

Уточняется, что доля газа из нероссийских источников представлена норвежским газом, импортом сжиженного природного газа (СПГ) и, в меньшей степени, газом из Северной Африки и Центральной Азии. Этот нероссийский импорт осуществляется в основном через Германию и Италию, поясняет портал.