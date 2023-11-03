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2023
https://1prime.ru/gas/20231103/842168898.html
Газовые хранилища Евросоюза заполнили почти на 100 процентов
Газ
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ЕС в преддверии нового зимнего сезона заполнил свои хранилища газа почти на 100%, ситуация лучше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи. "В... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, новости, газ, ес, пхг, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. ЕС в преддверии нового зимнего сезона заполнил свои хранилища газа почти на 100%, ситуация лучше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
"В прошлом году страны-члены ЕС согласились на предложение Еврокомиссии по фиксации целей по заполнению хранилищ к зиме, чтобы обеспечить безопасность поставок. На сегодня газовые хранилища ЕС заполнены практически на 100%, благодаря всем принятым за последние 18 месяцев мерам, мы находимся в лучшей позиции перед предстоящей зимой, чем мы были в прошлом году", — сказал он.
Макфи добавил, что Евросоюз хранит порядка трех миллиардов кубометров газа в хранилищах Украины.
Ранее страны ЕС взяли на себя обязательство заполнить к ноябрю свои подземные газовые хранилища минимум на 90%.