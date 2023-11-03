МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Санкции США, направленные против проекта "Новатэк" "Арктик СПГ — 2" могут негативно сказаться на энергетическом секторе Японии, это может повлиять на ее сотрудничество с другими странами-участницами G7, сообщило издание Bloomberg. Михельсон прокомментировал санкции США против "Арктик СПГ-2"

"Новые санкции могут привести к более существенному влиянию [на бизнес] по сравнению с предыдущими, так как непосредственно направлены на компанию — оператор проекта", — сказал вице-президент аналитической компании Rystad Energy Каушал Рамеш.

Сообщается, что российский СПГ имеет важное значение для энергобезопасности Японии, так как этот энергоресурс требуется ей для выработки порядка трети всей электроэнергии.

Издание отмечает, что это первые ограничительные меры, направленные на российское производство СПГ и одновременно на японское правительство, которые выступает в качестве инвестора.

Ранее 2 ноября США ввели санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти". Рестрикции против "Арктик СПГ 2", производящей сжиженный природный газ, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка".