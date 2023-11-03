БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского союза на данный момент хранят порядка трех миллиардов кубометров газа в хранилищах Украины, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Эксперт заявил, что Молдавия продолжает потреблять российский газ

"У Украины есть большие газовые хранилища, страны ЕС исторически используют эти хранилища для собственных нужд. Европейские компании сейчас хранят на Украине порядка трех миллиардов кубометров газа", — сказал Макфи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев готов предоставить половину объема хранилищ газа в стране под нужды европейских партнеров.

По его словам, Украина владеет одними из самых больших хранилищ газа на Европейском континенте.