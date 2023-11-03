2023-11-03T22:47:58+03:00
2023-11-03T22:47:58+03:00
2023-11-03T22:47:58+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231103/842172939.html
В Еврокомиссии сообщили, сколько газа Евросоюз хранит на Украине
Газ
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Страны-члены Европейского союза на данный момент хранят порядка трех миллиардов кубометров газа в хранилищах Украины, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи. "У... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, новости, газ, украина, ес, ек, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского союза на данный момент хранят порядка трех миллиардов кубометров газа в хранилищах Украины, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
"У Украины есть большие газовые хранилища, страны ЕС исторически используют эти хранилища для собственных нужд. Европейские компании сейчас хранят на Украине порядка трех миллиардов кубометров газа", — сказал Макфи.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев готов предоставить половину объема хранилищ газа в стране под нужды европейских партнеров.
По его словам, Украина владеет одними из самых больших хранилищ газа на Европейском континенте.