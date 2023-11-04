МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Даже если Австрия попыталась бы повлиять на решение Киева об импорте российского газа в Европу, вряд ли ее услышали бы, сказал РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский. "Санкции из ада". Оверчук прокомментировал рестрикции против России

"Большое сомнение, что у Вены в принципе есть реальная возможность быть услышанной на Банковой в Киеве, даже если бы желание повлиять на принимаемые там решения возникло бы", — отметил посол.

При этом, по его словам, заявления из Киева вызвали в Вене достаточно острую реакцию. По его словам, российский газ в течение порядка полувека надежно обеспечивал потребности Австрии, Россия выполняла все обязательства,закрепленные вплоть до 2040 года.

"Если Вена своими руками ведет дело к подрыву основы материального благополучия собственного населения, особенно в условиях рецессии экономики, то это — вопрос к правительству Австрии", — резюмировал Любинский.

Ранее поступила информация, что Украина не собирается продлевать договор о транзите природного газа из России в Европу. Договор должен был истечь в конце следующего года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская экономика показала свою устойчивость и продолжает развиваться даже в рамках санкционного давления. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Псеков уточнял, что в Кремле не "носят розовые очки" и понимают, что санкционные давление будет только нарастать.