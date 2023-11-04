МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, тогда как в соседних северных странах около 3%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Посол оценил реакцию Вены на решение Киева по транзиту российского газа

"Ещё 20 лет назад уровень газификации в стране был 53%, сегодня мы достигли уровня 73%, и президентом поставлена задача в 2030 году выйти на уровень 83%, это максимальный уровень. Для сравнения, по цифрам это самый высокий уровень газификации в мире", — сказал Новак в своем выступлении на марафоне общества "Знание".

По его словам, крупные европейские страны имеют меньший уровень газификации, например, Германия — 47%, Франция — 38%, Испания — 32%.

"Вы знаете, можно сравнить даже с северными странами, такими как Норвегия, Швеция, там газификация 3%", — добавил Новак.

Правительство России в 2021 году приступило к реализации программы социально ориентированной газицификации, подразумевающая постепенный рост доступности газоснабжения страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году.

За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и федеральной территории Сириус. В ноябре социальная газификация была объявлена бессрочной.