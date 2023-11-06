МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Самый дорогой в Европе газ в текущем году у домохозяйств в Нидерландах и Швеции, а самый дешевый — в Белоруссии и России, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статистических служб. Еврокомиссия спрогнозировала снижение объема импорта российского газа в ЕС

Так, в Нидерландах домохозяйствам за киловатт-час газа по итогам первого полугодия текущего года нужно было заплатить 24 рубля, а в Швеции — 21 рубль. Чуть меньше стоимость киловатт-часа обошлась жителям Лихтенштейна (19,4 рубля), Дании (16 рублей) и Австрии (15,1 рубля).

Заплатить от 10 до 15 рублей за киловатт-час газа придется в 13 странах, например, в Ирландии, Германии, Греции, Латвии и Франции. Еще в восьми государствах, включая Италию, Польшу и Литву, киловатт-час газа обойдется в 5-10 рублей.

Хорваты и сербы платят за киловатт-час газа по 4 рубля. Достаточно дешевое топливо в Венгрии (3,3 рубля) и Турции (2,4 рубля), основные поставки в которые идут из России через "Турецкий поток". Меньше всего за газ придется платить в России (около 70 копеек за киловатт-час) и Белоруссии (около 60 копеек за киловатт-час).

При этом самый значительный рост цен на газ среди европейских стран за первое полугодие текущего года зафиксировали Нидерланды (+8,8 рубля), Австрия (+5,4 рубля), Лихтенштейн (+4,6 рубля) и Германия (+4,5 рубля). Рост цен на голубое топливо на 2-4 рубля за первые шесть месяцев этого года произошел в семи странах, включая Чехию, Польшу, Францию и Эстонию.

Восемь стран в первой половине года отметили снижение цен на газ, сильнее всего в Испании (на 2 рубля) и Греции (на 1,3 рубля).