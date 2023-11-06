МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в странах Евросоюза превысили 99,5%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). В Еврокомиссии сообщили, сколько газа Евросоюз хранит на Украине

Страны Евросоюза продолжают готовиться к отопительному сезону, продолжая закачивать газохранилища. Уровень заполненности ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 4 ноября (завершились утром 5 ноября) достигли 99,55%. Общий объем газа в хранилищах составляет около 110,2 миллиарда кубометров газа.

Эксперты отмечали, что заполнить ПХГ странам ЕС помогли теплая погода, импорт СПГ и богатые запасы, сформированные в прошлом году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе по рынку газа отмечало, что высокий уровень заполненности ПХГ в ЕС позволяет проявить осторожный оптимизм перед отопительным сезоном 2023–2024 годов. Однако ряд факторов, как предупреждают в энергетическом агентстве, может вновь вызвать напряженность на рынке. Среди возможных рисков МЭА называет холодную зиму, снижение поставок СПГ и сокращение поставок трубопроводного газа из России. Кроме того, Северо-Западная Европа зимой не будет получать газ с месторождения Гронинген в Нидерландах, которое на протяжении многих лет являлось основным источником газоснабжения в регионе.

Европейская комиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, поскольку в зимний период могут покрывать до трети потребности ЕС. Регламент по хранению газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять региональные ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС достиг целевого уровня в 2023 году в середине августа.