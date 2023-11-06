ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноя — ПРАЙМ. После повреждения газопровода Balticconnector вся безопасность газоснабжения Эстонии зависит от поставок газа из Латвии, сообщило в понедельник эстонское издание Postimees. "Газпром" и Китай урегулировали строительство газопровода через реку Уссури

"В ситуации, когда Balticconnector поврежден, вся безопасность газоснабжения Эстонии полностью зависит от газопровода Таллин — Виреши, который соединяет Эстонию с подземным Инчукалнским газохранилищем в Латвии, а если с ним что-то случится, то скорее всего в Эстонии придется объявить чрезвычайную ситуацию", — говорится в сообщении.

По мнению члена правления компании Eesti Gaas Рауля Котова, крупнейшего продавца газа в Эстонии, это действительно проблема. Котов отметил, что для надежных поставок необходимо иметь несколько соединений.

В ночь на 8 октября, на газопроводе Balticconnector была выявлена утечка. По версии спецслужб Финляндии, что, судя по всему, газопровод был поврежден якорем судна китайской судоходной компании Newnew Polar bear, шедшим под флагом Гонконга. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. По данным специалистов, газопровод может быть введен после ремонта в эксплуатацию в апреле будущего года.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.