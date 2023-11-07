ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен планирует внести предложение о поправках в законодательство, которые позволят запретить ввоз российского сжиженного природного газа, сообщает региональная новостная служба Uutissuomalainen. В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки

Отмечается, что он намерен выдвинуть такую идею в связи с реализацией нового пакета мер Евросоюза по рынку газа.

"В пакет будет включен пункт, предусматривающий запрет, который государства-члены смогут ввести по своему желанию. Он может быть естественно введен в национальное законодательство Финляндии", — сообщила Uutissuomalainen со ссылкой на слова министра.

Служба отмечает, что, мнению Мюккянена, запрет на импорт СПГ из России в Финляндию могут вести в течение нескольких лет, как только будет принят пакет мер по развитию газового рынка Евросоюза. Министр также выразил надежду, что переговоры по санкционному пакету завершатся до конца 2023 года.

Финская госкомпания Gasum продолжает ввозить в страну СПГ из России. Импорт российского трубопроводного прекратился в мае 2022 года, когда Gasum отказалась оплачивать поставки в рублях.