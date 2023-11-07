МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились почти на 4%, до 514 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 5,7%

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 493,2 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом вторника. Ценовой максимум составил 520,1 доллара (+4,9%). Последние фьючерсы торговались по 513,9 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 496 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов, достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.