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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились почти на 4%, до 514 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские... ПРАЙМ, 07.11.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, цена на газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника увеличились почти на 4%, до 514 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 493,2 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом вторника. Ценовой максимум составил 520,1 доллара (+4,9%). Последние фьючерсы торговались по 513,9 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 496 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов, достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.