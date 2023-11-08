МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Добыча и спрос на природный газ в США в 2023 году, вероятно, достигнут рекордных максимумов. Об этом говорится в ежемесячном отчете о перспективах рынка энергоносителей (STEO) Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованном во вторник. Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента

По оценкам ведомства, производство сухого газа в 2023 и 2024 годах вырастет до 103,68 млрд кубических футов в день и 105,12 млрд кубических футов в день соответственно. В 2022 году этот показатель достиг рекордного максимума 99,60 млрд кубических футов в день.

Внутреннее потребление газа, как ожидается, вырастет с рекордного уровня 2022 года 88,38 млрд кубических футов в день до 89,42 млрд кубических футов в день в 2023 году, а в 2024 году опустится до 89,00 млрд кубических футов в день.

Если оценка EIA верна, в 2024 году добыча природного газа впервые продемонстрирует рост по итогам четвертого года подряд с 2015 года. Кроме того, в 2023 году спрос может продемонстрировать повышение по итогам третьего года подряд впервые с 2016 года.

По сравнению с октябрьскими оценками EIA прогнозы предложения понижены, а прогнозы спроса повышены. В октябре предполагалось, что в 2023 году предложение достигнет 103,72 млрд кубических футов в день, а спрос — 89,17 млрд кубических футов в день.

EIA прогнозирует, что средний экспорт СПГ из США в 2023 году достигнет 11,80 млрд кубических футов в день, а в 2024 году — 12,29 млрд кубических футов в день. В 2022 году этот показатель подскочил к рекордному максимуму 10,59 млрд кубических футов в день.

В октябре в EIA ждали роста экспорта СПГ лишь до 11,62 млрд кубических футов в день.

Предполагается, что добыча угля в США уменьшится с 594,2 млн коротких тонн в 2022 году до 585,4 млн коротких тонн в 2023 году (минимум с 2021 года) и до 480,4 млн коротких тонн в 2024 году (минимум с 1963 года). Это обусловлено ростом использования "зеленых" источников энергии.

Выбросы углекислого газа от использования углеводородного топлива сократятся с 4,939 млрд тонн в 2022 году, до 4,786 млрд тонн в 2023 году и 4,751 млрд тонн в 2024 году, прогнозирует EIA. В 2020 году эти выбросы достигли 4,580 млрд тонн, что стало минимальным значением с 1983 года. Такое падение было обусловлено влиянием пандемии на спрос на электроэнергию.