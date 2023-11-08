МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Краснодарский край, Нижегородская область и Алтайский край лидируют по нарушению сроков исполнения договоров на догазификацию домовладений, и их главам нужно усилить контроль в этой сфере, отметил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев в ходе заседания штаба по газификации, проходящего в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия". Уровень газификации в России самый высокий в мире, заявил Новак

По его словам, ведомство отмечает случаи, когда заключенные договоры на догазификацию исполняются не в те сроки, которые установлены. Таких случаев за первые три квартала года было выявлено 732, ФАС оформил административные штрафы, отметил Королев.

"Лидерами по количеству выявленных нарушений являются Краснодарский край, Нижегородская область и Алтайский край", — также сказал замглавы службы. И призвал глав этих субъектов РФ "усилить контроль за своевременностью заключения и исполнения договоров".

Правительство РФ в 2021 году начало внедрять "социально ориентированную" систему, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.

За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также другие, региональные операторы в остальных случаях. В ноябре программа "социальной газификации" стала бессрочной.