МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Средняя стоимость подключения дома к газу в России составляет 120 тысяч рублей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Международной выставки-форума "Россия". В EIA предрекли рекордный спрос на природный газ в США

"Мы сегодня смотрели, что средняя стоимость подключения 120 тысяч рублей. Если 100 тысяч будет субсидировано, то, соответственно, необходимо будет владельцам дома добавить 20 тысяч", – сказал Новак.

"На РЭН президент сказал расширить (льготные – ред.) категории, добавить туда участников СВО (и членов их семей – ред.), а также инвалидов первой категории. Эта работа сейчас ведется в субъектах РФ, в ближайшее время со стороны правительства будут расширены меры поддержки для субъектов, которые являются дотационными. Им будут обеспечены средства из федерального бюджета в порядке софинансирования этих расходов", – добавил он.

Позже Новак отметил, что за два года к газу подключили 700 населенных пунктов, к 2025 году планируется подключить еще три тысячи населенных пунктов.

Правительство РФ в 2021 году начало внедрять социально ориентированную систему, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также другие, региональные операторы в остальных случаях. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.