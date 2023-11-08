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Путин поручил "Газпрому" разработать графики по газификации Белогорска
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Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" разработать с учетом реализации "Восточной системы газоснабжения" графики по газификации Белогорска и подключению Биробиджана... ПРАЙМ, 08.11.2023
энергетика, новости, газ, россия, газпром, газификация, дальний восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" разработать с учетом реализации "Восточной системы газоснабжения" графики по газификации Белогорска и подключению Биробиджана.
"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Газпром": 1) разработать совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и утвердить планы-графики ("дорожные карты"): по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года; по газификации поселка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года; по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года", — указано в публикации.
Также необходимо обеспечить выполнение планов-графиков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственные: глава "Газпрома" Алексей Миллер, губернатор Приамурья Василий Орлов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.