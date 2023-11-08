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Путин поручил создать "дорожную карту" по газификации Приморского края
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Президент России Владимир Путин поручил властям Приморского края разработать совместно с Газпромом "дорожную карту" по газификации городов региона в 2026-2030 годах, сообщается в... ПРАЙМ, 08.11.2023
энергетика, новости, газ, россия, газификация, приморский край
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил властям Приморского края разработать совместно с Газпромом "дорожную карту" по газификации городов региона в 2026-2030 годах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края разработать совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов и утвердить план-график ("дорожную карту") по газификации в 2026–2030 годах городов, расположенных в Приморском крае", — говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить 1 ноября 2025 года, ответственными назначен губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Газпрома Алексей Миллер.
"Газпром" реализует актуализированные программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы в 72 субъектах России. В результате выполнения пятилетних программ доступ к газу впервые получат жители более 977 тысяч домовладений и квартир в 5,7 тысячи населенных пунктов. Возможность работы на экологичном топливе будет создана для 4,7 тысячи котельных.