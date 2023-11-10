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В Польше отметили новое достижение "Газпрома" в Европе
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Предложение Бельгии о введении эмбарго на российский газ в ЕС не нашло отклика, вместо этого Россия увеличивает транзит СПГ в Европу, заявил польский эксперт по энергетике Анджей... ПРАЙМ, 10.11.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, газпром, спг, европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Предложение Бельгии о введении эмбарго на российский газ в ЕС не нашло отклика, вместо этого Россия увеличивает транзит СПГ в Европу, заявил польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.
"Часть Европы по-прежнему зависит от трубопроводов из России, но новые европейские рынки завоевываются российским сжиженным (природным, — ред.) газом (СПГ), которого ЕС закупил на 40% больше за последние шесть месяцев… В 2021 году импорт составил всего 13,5 миллиарда кубометров, в 2022 году гораздо больше — 19,3 миллиарда, а в первом полугодии этого года — 10,8 миллиарда", — пишет Щенсняк в своей статье для издания Myśl Polska.
Кроме того,эксперт подчеркивает, что 37% российского экспорта СПГ импортируется Францией, 17% — Бельгией, и 18% — Испанией, которую российский энергоресурс "выручил" после прекращения поставок из Алжира на фоне политических противостояний по вопросу Западной Сахары.
Щенсняк резюмирует, что Европа остается самым выгодным "клиентом" "Газпрома". Он добавляет, что в 2022 году достигнуты невероятно высокие цены в размере 984 доллара за тысячу кубометров, а в этом году, по прогнозам, стоимость газа составит около 500 долларов, в то время как Китай закупает российский энергоноситель за 300 долларов.