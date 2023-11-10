ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — ПРАЙМ. Результаты экспертизы якоря, который был найден на месте повреждения трубопровода Balticconnector, усилили подозрения о его принадлежности к китайскому судну Newnew Polar Bear, рассказала центральная криминальная полиция Финляндии. Финский центр СПА разорился из-за отсутствия россиян

"Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear. Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было тесным и успешным. Полиция также активизировала контакты с китайскими властями для раскрытия дела", — говорится в сообщении.

Кроме того, представитель финской полиции Ристо Лохи, отметил, что активное обследование места повреждения газопровода завершено, но технические проверки еще продолжаются. По его словам, на текущий момент известно, что поднятый из моря в октябре якорь по некоторым техническим деталям можно считать принадлежащим Newnew Polar Bear.

Ранее МИД КНР заверил, что Пекин готов оказать необходимое содействие в расследовании повреждения Balticconnector.

Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.