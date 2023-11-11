МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется решить с руководством Болгарии вопрос акциза на транспорт газа из России, который может существенно удорожить газ для Сербии. Венгрия и Сербия раскритиковали решение Болгарии по газу

Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

Вучич ранее отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров.

"Никогда у нас не было проблем до этого болгарского решения об увеличении акциза на 20%, что в данный момент означает увеличение от 80 до 100 долларов за одну тысячу кубометров. Но надеюсь и верю, что с господином Николаем Денковым и (президентом Болгарии — ред.) Руменом Радевым можем решить эти проблемы", — заявил Вучич журналистам на полях Форума мира в Париже.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией и Сербией будет готов в первые недели ноября, что позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции.

Вучич и Румен Радев открыли 1 февраля строительство на болгарской территории интерконнектора для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников. Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода, согласно плану, составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год.

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".