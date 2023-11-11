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2023
https://1prime.ru/gas/20231111/842241115.html
Миллер прокомментировал поставки российского газа в Европу
Газ
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Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, но никаких цифр называть не хотелось бы, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Есть... ПРАЙМ, 11.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, но никаких цифр называть не хотелось бы, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Есть какие-то оценки, сколько в реальности в процентном соотношении Европа продолжает российского газа получать через все маршруты?" — спросил Миллера корреспондент телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.
"Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены. Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", — ответил он