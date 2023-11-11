МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, но никаких цифр называть не хотелось бы, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Цены на газ в Европе растут на фоне метеопрогнозов

"Есть какие-то оценки, сколько в реальности в процентном соотношении Европа продолжает российского газа получать через все маршруты?" — спросил Миллера корреспондент телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.

"Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены. Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", — ответил он