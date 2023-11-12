МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия намерена выйти на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной и Средней Азии, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Миллер прокомментировал поставки российского газа в Европу

"Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт", — охарактеризовал Миллер газовое сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной и Средней Азии в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину.

"В моем советском детстве всё-таки мы привыкли, что из Средней Азии к нам идет газ, а не из России в Среднюю Азию. В чем причина? Как это произошло?" — спросил Зарубин Миллера.

"Причин несколько. Во-первых, ресурсная база Российской Федерации за это время стала значительно больше. И по объему запасов, и по объему производства, я имею в виду, именно добычных мощностей, мы занимаем первое место в мире. Это раз. Во-вторых, надо понимать, что и республики Средней Азии в настоящее время очень динамично развиваются. Мы прекрасно понимаем темпы роста", — ответил глава "Газпрома".