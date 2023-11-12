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Миллер отметил долгосрочный характер сотрудничества со странами Азии
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Россия намерена выйти на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной и Средней Азии, сообщил глава "Газпрома"... ПРАЙМ, 12.11.2023
энергетика, новости, газ, в мире, россия, азия, газовая отрасль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия намерена выйти на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной и Средней Азии, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт", — охарактеризовал Миллер газовое сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной и Средней Азии в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину.
"В моем советском детстве всё-таки мы привыкли, что из Средней Азии к нам идет газ, а не из России в Среднюю Азию. В чем причина? Как это произошло?" — спросил Зарубин Миллера.
"Причин несколько. Во-первых, ресурсная база Российской Федерации за это время стала значительно больше. И по объему запасов, и по объему производства, я имею в виду, именно добычных мощностей, мы занимаем первое место в мире. Это раз. Во-вторых, надо понимать, что и республики Средней Азии в настоящее время очень динамично развиваются. Мы прекрасно понимаем темпы роста", — ответил глава "Газпрома".