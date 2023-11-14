КИШИНЕВ, 14 ноя — ПРАЙМ. Отсутствие согласования аудиторского заключения о задолженности перед "Газпромом" не вызывает беспокойства, так как у молдавской стороны есть доказательства, что размер долга составляет 9 миллионов долларов, заявила в эфире Radio Moldova президент Молдавии Майя Санду. Молдавия продолжит обсуждение аудита долга с "Газпромом"

Ранее "Газпром" сообщил, что наблюдательный совет "Молдовагаза" не согласовал опубликованный Министерством энергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ.

"Меня не удивило решение совета, потому что большинство принадлежит "Газпрому". Я бы удивилась, если бы он принял. Теперь нас не интересует, примут они или нет. У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а 9 миллионов долларов", — сказала она.

Санду добавила, что "Газпром", являясь акционером "Молдовагаза", несет ответственность за задолженность.

Ранее президент Молдавии говорила в эфире телеканала Vocea Basarabiei, что нежелание российской компании признать результаты аудита — проблема российской компании.