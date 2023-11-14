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2023
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Президент Молдавии прокомментировала долг страны перед "Газпромом"
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Отсутствие согласования аудиторского заключения о задолженности перед "Газпромом" не вызывает беспокойства, так как у молдавской стороны есть доказательства, что размер долга... ПРАЙМ, 14.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, молдавия, молдовагаз, газпром
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 14 ноя — ПРАЙМ. Отсутствие согласования аудиторского заключения о задолженности перед "Газпромом" не вызывает беспокойства, так как у молдавской стороны есть доказательства, что размер долга составляет 9 миллионов долларов, заявила в эфире Radio Moldova президент Молдавии Майя Санду.
Ранее "Газпром" сообщил, что наблюдательный совет "Молдовагаза" не согласовал опубликованный Министерством энергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ.
"Меня не удивило решение совета, потому что большинство принадлежит "Газпрому". Я бы удивилась, если бы он принял. Теперь нас не интересует, примут они или нет. У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 миллионов долларов, а 9 миллионов долларов", — сказала она.
Санду добавила, что "Газпром", являясь акционером "Молдовагаза", несет ответственность за задолженность.
Ранее президент Молдавии говорила в эфире телеканала Vocea Basarabiei, что нежелание российской компании признать результаты аудита — проблема российской компании.