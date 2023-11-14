МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Нефтегазовая Saudi Aramco добыла первый трудноизвлекаемый газ на своем месторождении South Ghawar на территории Саудовской Аравии, сообщила компания. В Saudi Aramco заявили о возможности увеличения добычи нефти за пару недель

"Компания Aramco, одна из ведущих мировых интегрированных энергетических и химических компаний, успешно произвела первую добычу "нетрадиционного" газа на месторождении South Ghawar на два месяца раньше запланированного срока", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это событие способствует реализации стратегии компании увеличить до 2030 года добычу газа более чем вдвое по сравнению с уровнем 2021 года.

Введенные в эксплуатацию объекты на месторождении имеют мощность обработки газа в 300 миллионов кубических футов в сутки (порядка 8,5 миллиона кубометров) и конденсата в 38 тысяч баррелей в сутки.

"В ответ на растущий спрос на газ компания продолжит работу, чтобы увеличить общую мощность обработки более чем в два раза и достичь стратегической цели South Ghawar — поставлять 750 миллионов кубических футов (21,2 миллиона кубометров — ред.) в сутки газа в ближайшем будущем", — добавляется в сообщении Saudi Aramco.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.