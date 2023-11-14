МОСКВА, 14 ноя— ПРАЙМ. Запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на конец октября хватит на 65 дней при пиковых зимних показателях пятилетнего периода 2019–2023 годов, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА). Запасы газа в подземных хранилищах стран ЕС превысили 99,5 процента

"По нашим оценкам, этот объем составляет 65 дней потребления природного газа при пиковых зимних показателях пятилетнего периода (2019–2023 гг.) и 84 дня потребления газа при показателях, достигнутых прошлой зимой", — сообщают в агентстве.

Эксперты агентства отмечают, что потребители природного газа начинают этот зимний сезон с большим запасом газа в хранилищах, чем зимой прошлого года.

К сезону отбора страны Евросоюза перешли неделей ранее. Они подготовились к отопительному сезону, заполнив газохранилища до рекордных 99,63% (около 110,3 миллиарда кубометров). Заполнить ПХГ странам ЕС помогли теплая погода, импорт СПГ и богатые запасы, сформированные в прошлом году. Миллер прокомментировал поставки российского газа в Европу

МЭА ранее в своём докладе отмечало, что высокий уровень заполненности газохранилищ в ЕС позволяет проявить осторожный оптимизм перед отопительным сезоном 2023–2024 годов. Однако ряд факторов, как предупреждают в энергетическом агентстве, может вновь вызвать "напряженность" на рынке. Среди возможных рисков МЭА называет холодную зиму, снижение поставок СПГ и сокращение поставок трубопроводного газа из России.

Европейская комиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, поскольку в зимний период могут покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель — заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС достиг целевого уровня в этом году в середине августа.